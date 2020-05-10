Крымские врачи обратились к Аксёнову с жалобой на невыплаты обещанных компенсаций

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10 мая 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Крымские врачи, фото an-crimea.ru

8 мая 2020 года группа медицинских работников обратилась с видеообращением к властям, сообщив о невыплатах.

По словам работников Скорой Керчи, из 324 человек на доплаты составили список из десятка медиков, а полную обещанную сумму получил только один. Напомним, что обещанные президентом ПУТИНЫМ доплаты исчислялись в десятках тысячах рублей, а керченские «коронавирусные фронтовики» получили по 200 рублей.

На заседании штаба 10 мая глава Крыма велел провести расследование и наказать виновных. Сделав это заявление, он оговорился, что под виновными имеет в виду руководство медучреждения, якобы недобросовестно выполнившего работу. В противном случае у людей не было бы «необходимости фонтанировать» сказал АКСЕНОВ.

Глава Крыма заверил медперсонал, что на все обещанные выплаты в бюджете есть средства.