В России на семерых россиян приходится одна медицинская маска

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10 мая 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Росздравнадзор предоставил данные очередного мониторинга об обеспеченности масками и средствами индивидуальной защиты российских аптек и больниц.

всех организациях здравоохранения по состоянию на 5 мая было 72,9 млн медицинских масок, 2,5 млн респираторов и 1,6 млн костюмов биологической защиты (по данным на 30 марта — 64 млн масок, 747 тыс. респираторов и 592,5 тыс. костюмов биозащиты).

В мониторинге на 5 мая появились дополнительные данные по наличию защитных средств в оптовой сети. Там сейчас находится 8,5 млн масок по средней цене 13,8 руб., 217,5 тыс. респираторов по средней цене 41,4 руб., 37,9 тыс. защитных костюмов средней стоимостью 3 тыс. руб. и 7,8 млн флаконов антисептиков. Во многих регионах масок в оптовой сети нет, а рекордсменом по их запасам (1,2 млн шт.) являлась Иркутская область, на втором месте Башкирия — 1,09 млн масок. В московской оптовой сети имелось 855,7 тыс. масок, у оптовиков Московской области — 176,6 тыс. Запасы респираторов отсутствовали практически повсеместно, как и костюмов биозащиты. Рекордсменом по их запасам 5 мая была Брянская область — там их лежало на складах почти 9,3 тыс. Запасы антисептиков есть в подавляющем большинстве регионов. При этом в оптовых сетях Еврейской АО, ЯНАО, НАО, Чукотки, Хабаровского края, Тывы, Хакасии, Мордовии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Пензенской, Новгородской, Ульяновской и Рязанской областей, а также Красноярского края запасы масок, костюмов и антисептиков отсутствовали полностью.

Всего в аптечной сети на 5 мая, согласно мониторингу Росздравнадзора, в наличии было 11,25 млн медицинских масок (по средней цене 30,4 руб.) и 2,9 тыс. респираторов (по 35 руб.), 6,06 млн антисептических средств по средней цене 142,2 руб. и четыре костюма биозащиты. Отметим, что по данным на 30 марта, в аптечной сети было в наличии лишь 1,3 млн медицинских масок, 3,1 тыс. респираторов, целых 224 костюма биологической защиты и 2,7 млн флаконов антисептиков.

В аптеках Москвы можно было найти 212 тыс. масок по средней стоимости 22,6 руб., в Подмосковье — 230 тыс. масок по средней стоимости 26 руб. за штуку. На ту же дату медицинские маски и респираторы отсутствовали в аптеках 15 из 85 регионов России: Алтайского края, Амурской, Владимирской, Калининградской, Кемеровской, Курской, Орловской, Самарской, Саратовской, Смоленской и Тамбовской областей, на Камчатке, в Карелии, Карачаево-Черкессии и ЯНАО. Напротив, наибольшее количество медицинских масок в тот день наблюдалось в аптеках Башкирии (1,9 млн), Иркутской области (1,3 млн), Новосибирской области (1,3 млн), Дагестане (460 тыс.) и Нижегородской области (432 тыс.). Все четыре костюма биозащиты нашлись в Орловской области.

В целом положение немного улучшилось. Так, если 31 марта на 140 граждан России приходилась примерно одна маска, то, если сложить имевшиеся на 5 мая 11,25 млн масок в аптечной сети и 8,5 млн масок на оптовых складах, получится 19,75 млн масок, или одна маска на целых 7,08 россиянина.