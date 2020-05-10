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10 мая 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

В День Матери в Латвии принято чествовать мам и бабушек за их вклад в воспитание детей, фото автора

Сегодня, 10 мая, в Латвии отмечают День матери. В этот день принято чествовать мам и бабушек в знак благодарности за их неоценимый вклад в воспитание детей и жизнь семьи.

Впервые этот праздник стали отмечать в 1908 году в США, а сегодня День матери празднуют во многих странах мира. Конечно, и в Латвии.

Министр благосостояния Латвии Рамона Петравича поздравила латвийских мам и бабушек, и призвала любить и беречь своих родных людей.

«Мама для всех нас самый любимый и близкий человек, и больше всего мы начинаем это ценить и понимать только тогда, когда ее уже нет».

С Днем матери! Мы любим Вас!