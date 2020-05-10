Сегодня, 10 мая, в Латвии отмечают День матери. В этот день принято чествовать мам и бабушек в знак благодарности за их неоценимый вклад в воспитание детей и жизнь семьи.
Впервые этот праздник стали отмечать в 1908 году в США, а сегодня День матери празднуют во многих странах мира. Конечно, и в Латвии.
Министр благосостояния Латвии Рамона Петравича поздравила латвийских мам и бабушек, и призвала любить и беречь своих родных людей.
«Мама для всех нас самый любимый и близкий человек, и больше всего мы начинаем это ценить и понимать только тогда, когда ее уже нет».
С Днем матери! Мы любим Вас!