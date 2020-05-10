В России готовятся начать учебный год 1 сентября

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10 мая 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Министерстве просвещения России готовятся к началу 2020-2021 учебного года 1 сентября. Отмечается, что планируется работа не в дистанционном, а в очном формате.

«Классический урок, на который приходит ученик в школу, приходит к учителю, будет продолжаться с первого сентября», - сообщил заместитель главы Минпросвещения Дмитрий Глушко. Он добавил, что нельзя ничем заменить живое общение ребенка с учителями и со сверстниками, передаёт КП. Глушко выразил уверенность, что если когда-нибудь мир перейдет на дистанционное обучение, то это произойдет не скоро.

Ранее Михаил Мурашко рассказал, когда будет безопасно провести ЕГЭ.