Коронавирус 10 мая: новый способ выявить вирус, пожар в 50-й больнице и первый этап ослабления ограничений

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 4 106 630 человек. Погибли 280 465 инфицированных, вылечились – 1 444 487. Минздрав заявил, что нарушение «масочного режима» приведет к новой волне пандемии, а ученые разработали новую методику выявления COVID-19.

Специалист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что нарушение «масочного режима» повлечет за собой дальнейшее ужесточение мер. По его мнению, если люди продолжат игнорировать ношение защитных масок и перчаток в общественных местах, то можно ожидать увеличение числа заболевших коронавирусом.

Вчера на севере Москвы горел лечебный корпус 50-й городской клинической больницы, который из-за пандемии перепрофилировали для приема больных с коронавирусом. Около 200 пациентов эвакуировано, один человек погиб, трое пострадали.

В ВОЗ считают, что положительный тест на коронавирус у выздоровевших пациентов – не признак продолжения заболевания или повторного инфицирования, это часть процесса регенерации легких. Отмечается, что эксперты ВОЗ, основываясь на самых последних данных, пришли к выводу, что у ряда выздоровевших от COVID-19 пациентов продолжается выведение погибших от короновируса клеток лёгких в рамках естественного заживления. Они и дают положительный тест на коронавирус, хотя человек уже является выздоровевшим и не может заражать окружающих, считают в международной организации.

Сотрудники МЧС РФ для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2 дезинфицировали в стране более 15,7 тыс. зданий, сообщает пресс-служба МЧС.

Специалисты из России оказались первыми, кто стал прибегать к использованию магнитно-резонансной томографии (МРТ) для диагностики у пациентов COVID-19. На процедуру уходит около десяти минут. На изображении медикивидят пятна в области легких, напоминающие облачное небо. Именно они показывают наличие в организме коронавируса. Данный метод получил название «cloudy sky sign» (знак облачного неба).