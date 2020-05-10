Для челябинских ветеранов во дворе дома сыграл оркестр

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10 мая 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Настоящий праздник устроили для ветеранов Григория Ваганова и Михаила Братишкина в День Победы.

Григорий Ваганов и Михаил Братишкин живут в соседних домах. Их имена известны многим челябинцам. Григорий Иванович попал на фронт в 18 лет и сразу стал командиром легендарной «катюши». После войны он окончил челябинский пединститут и работал в системе ГУФСИН.

Михаил Иванович был механиком в штурмовом авиаполку, пилотом девятой отдельной гвардейской авиаэскадрильи. В мирное время он много лет возглавлял Челиндбанк и был признан самым старейшим руководителем финансовой организации в мире! Григорию Ивановичу и Михаилу Ивановичу по 95 лет, оба они отметят дни рождения в ноябре.

Праздничный концерт для ветеранов организовали сотрудники ГУФСИН при поддержке администрации Челябинска. Творческие коллективы исполнили для них песни военных лет и танцевальные номера. Было сказано много теплых слов и пожеланий. Поздравили фронтовиков глава города Наталья Котова и начальник ГУФСИН России по Челябинской области.

Григорий Ваганов отметил, что очень рад, что несмотря на отмену всех торжественных мероприятий праздник все-таки состоялся.

«Всем челябинцам большой привет, это просто счастье, что мы собрались здесь, — сказал ветеран. — Когда закончилась вторая мировая война, я мечтал, чтобы войны не было хотя бы 50 лет, а прошло уже 75! Пусть мир на земле будет вечным!»