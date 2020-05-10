Нарочно не придумаешь: министерство обороны Латвии указало Германии, что в 1945 году победителей не было

Интересно, а как можно государственному ведомству успеть опозориться три раза за два дня? Видимо, можно. Это показало министерство обороны Латвии во главе с его начальником Артисом Пабриксом.
Нет особого секрета, что некоторые националистически настроенные чиновники не жалуют 8 и 9 мая. Поперек горла им и капитуляция Германия, и День Победы. Но в этом году некоторые госслужащие-националы превзошли сами себя! Например, министерство обороны Латвии во главе с Артисом Пабриксом.
Первое. 8 мая министр обороны Латвии Артис Пабрикс решил возложить цветы - почтение немецким солдатам на братском кладбище. Получается, что он хотел «поздравить» немецких солдат с капитуляцией Германии… Своим поступком он вызвал улыбки и недоумении жителей и СМИ.
Этого оказалось недостаточно!
В социальных сетях министерство обороны Латвии опубликовало сообщение, отметив в нем г-на Пабрикса. В нем данное ведомство обратилось к правительству Германии, указав, что в этот день (8 мая) 1945 года победителей не было!
«8 мая 1945 года – день, когда закончилась Вторая мировая война и завершилось время, когда латыши были вынуждены бороться на фронте на противоположных сторонах. В день разгрома нацизма не было победителей – война несла разрушение и страдания всем вовлеченным нациям и народам».
И это сообщение было тогда, когда в других странах Запада празднуют разгром нацизма! Умное «поздравление», например, союзникам в ВОВ!
Но и этого было мало главе министерства обороны Латвии: 9 мая г-н Пабрикс предложил не оплачивать лечение заболевшим коронавирусом в парке Победы.
«К почитателям тоталитаризма вирус не пристает, а если же все же пристает, быть может, пусть они не просят у страны оплачивать их лечение, а сами покрывают лечение, кого они окружили»,- заявило государственное лицо.
Видимо, к г-ну Пабриксу дурость пристает. Ну, тогда, господин хороший, не побирайся налогами для непонятных военных машин у тех, кто пришел к памятнику Освободителям. Проси деньги у легионеров СС! Только проси открыто!
А если в своем возрасте все еще не понимаешь, кто победитель в ВОВ, то спроси у немцев! Они помнят, кто их победил!
Кстати, 8 мая в центре Берлина высветилась надпись на Бранденбургских воротах, на русском языке «Спасибо». Германия благодарна освободителям! И союзникам, конечно!
Но «прославителю» латышских легионеров СС г-ну Пабриксу дело нет до Германии, союзников… Одно желание – «сожрать» Россию.
Г-н Пабрикс, рот у вас мал, чтобы сожрать такое государство, как Россия! Гитлеру не удалось, а вам-то со своим позором на всю Европу и подавно! Уж сидите в Латвии молча. Не позорьте страну и ее адекватных жителей!