Нет никакого повторного заражения у тех, кто переболел коронавирусом, это процесс регенерации легких, считают в ВОЗ

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10 мая 2020, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что положительный тест на коронавирусную инфекцию у выздоровевших пациентов не является признаком продолжения заболевания или повторного инфицирования, это часть процесса регенерации лёгких.

Отмечается, что эксперты ВОЗ, основываясь на самых последних данных, пришли к выводу, что у ряда выздоровевших от COVID-19 пациентов продолжается выведение погибших от короновируса клеток лёгких в рамках естественного заживления. Они и дают положительный тест на коронавирус, хотя человек уже является выздоровевшим и не может заражать окружающих, считают в международной организации.