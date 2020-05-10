Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Нет никакого повторного заражения у тех, кто переболел коронавирусом, это процесс регенерации легких, считают в ВОЗ

, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]

Нет никакого повторного заражения у тех, кто переболел коронавирусом, это процесс регенерации легких, считают в ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что положительный тест на коронавирусную инфекцию у выздоровевших пациентов не является признаком продолжения заболевания или повторного инфицирования, это часть процесса регенерации лёгких.

Отмечается, что эксперты ВОЗ, основываясь на самых последних данных, пришли к выводу, что у ряда выздоровевших от COVID-19 пациентов продолжается выведение погибших от короновируса клеток лёгких в рамках естественного заживления. Они и дают положительный тест на коронавирус, хотя человек уже является выздоровевшим и не может заражать окружающих, считают в международной организации.

БИ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью