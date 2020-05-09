Флешмобы в память о великой Победе

Аргументы Недели → Общество 13+

9 мая 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели», Анастасия Иванова ]

Фото: соцсети

День Победы - это день, когда всей страной мы отдаем дань памяти всем тем, кто боролся за нашу лучшую жизнь, за нашу свободу. К сожалению, в этом году все пошло не по плану. Но никто не должен забывать о подвигах предков!

#СадПамятиДома

В твиттере запустили флешмоб Сад Памяти Дома. Принять участие можно, оставаясь дома. Что нужно делать: размещайте саженцы на своем участке, отмечайте его на интерактивной карте на сайте садпамяти2020.рф, публикуйте фотографии деревца с хештегом #СадПАмятиДома с рассказом о своих близких. Посадить дерево в память о подвиге павших может любой, оставаясь в изоляции.

Фонарики Победы

В знак того, что современники помнят о подвигах участников и героев Великой Отечественной войны, 9 мая в 22:00 пройдет флешмоб Фонарики Памяти. Любой желающий может стать его участником, оставаясь дома. Для участия нужно в указанное время подойти к окну или выйти на балкон и зажечь бытовые фонарики или фонарики на смартфонах.

«Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» в 2020 году проходит в онлайн формате в связи с пандемией. Принять участие может любой желающий, включая тех, у кого не сохранились фотографии ветеранов. Прямую трансляцию шествия ведут социальные сети, онлайн-кинотеатры, телеканалы и различный онлайн-платформы. Также наблюдать за онлайн шествием можно и на сайте tvzvezda.ru.

Ситуация в мире не должна препятствовать дню памяти. Флешмобы помогают сохранить атмосферу этого дня. Но главное помнить о победе и подвигах советских солдат нужно всегда, не только 9 мая.