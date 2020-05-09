Собянин дистанционно пообщался с московскими ветеранами и поздравил их с Днем Победы

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9 мая 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин дистанционно пообщался с московскими ветеранами Великой Отечественной войны и поздравил их с 75-летием Победы.

«Поздравляю вас с праздником, с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Желаю вам здоровья, доброго настроения, бодрости духа», - сказал Сергей Собянин, обращаясь к ветеранам.

В свою очередь председатель московской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Долгих рассказал, что в честь праздника была организована видеоконференция с ветеранами, руководителями крупных советов.

«Настроение у всех боевое! Все стремятся вложить какую-то лепту в обеспечение тех задач, которые вы ставите перед населением», - поделился Владимир Долгих.

Сергей Собянин призвал ветеранов беречь свое здоровье в условиях пандемии.

«Самая главная ваша задача сегодня - беречь свое здоровье. Стараться не заболеть в этой ситуации и, конечно, своих коллег, друзей тоже настраивать на это. Враг, который сегодня пришел к нам, - конечно, никакого сравнения нет с теми трудностями, которые вы испытали, но тем не менее, это опасный враг, и только вместе, совместными усилиями мы его победим, и самое главное - сохранить здоровье людей старшего поколения», - отметил мэр Москвы.

Владимир Долгих от лица ветеранов поблагодарил Сергея Собянина за работу, направленную на борьбу с коронавирусной инфекцией. «Москва идет опережающими темпами в борьбе с коронавирусом. Это большая ваша заслуга вместе с преобразованиями в Москве», - заявил он.

Мэр добавил, что по просьбе ветеранов была проведена акция-возложение цветов к памятным местам с участием волонтеров. «По вашей просьбе я сегодня с волонтерами тоже возложил цветы к памятнику Жукову. Памятник Жукову, докладываю вам, полностью отреставрирован и находится в хорошем состоянии. Первый раз возложили к отреставрированному памятнику цветы», - рассказал мэр.

Также председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай добавил, что члены комитета выполняют рекомендации для граждан в связи с распространением коронавируса.

«Я должен вам доложить, что Московский комитет ветеранов войны четко выполняет те задачи, которые вы поставили для того, чтобы улучшить положение в борьбе с проблемой. Я должен сказать, что мы смогли настроить так людей, что они полностью выполняют ваши требования. На сегодняшний день за полтора месяца мы не потеряли ни одного человека», - отметил он.

Собянин заверил, что парад Победы в Москве состоится и будет проведен достойным образом.

«Я надеюсь, что мы еще вместе с вами поучаствуем в параде, который обязательно состоится, когда мы победим эту пандемию, которая пришла к нам из-за рубежа. Мы вместе еще поднимем по чарке. Я думаю, что будет время отпраздновать достойным образом 75-летие Победы. Сегодня самое главное - это ваше здоровье, это теплота ваших близких, внимание к нашим ветеранам. Спасибо Вам, дорогие! С праздником!», - заключил он.