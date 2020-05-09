В Ростове-на-Дону ветеранам ВОВ оплатили коммунальные услуги

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9 мая 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Ростовской области крупнейшая управляющая компания приняла решение оплатить ветеранам Великой Отечественной войны коммунальные услуги за месяц. Они получили квитанции с нулевым платежом.

«В мае 2020 года они не будут платить за содержание и ремонт жилья, вывоз твердых бытовых отходов, лифт, холодное и горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение и мусоропровод», - сообщили в УК. В другой управляющей компании региона ветеранов поздравили подарочными наборами, букетами и сувенирами, а также устроили у них под окнами праздничные концерты.

Замминистра ЖКХ Ростовской области Дмитрий Беликов заявил, что подобные акции – хороший пример для нового поколения.