За сутки коронавирус нового типа унес жизни 11 пациентов в Подмосковье

За минувшие сутки коронавирус нового типа унес жизни одиннадцати пациентов на территории Подмосковья. Об этом в субботу, 9 мая, заявили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Жертвами коронавирусной инфекции в Московской области в общей сложности стали 186 человек.

К настоящему моменту в Подмосковье зарегистрировано 19 425 случаев заражения COVID-19. За сутки количество инфицированных возросло на 1 075.