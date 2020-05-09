Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

За сутки коронавирус нового типа унес жизни 11 пациентов в Подмосковье

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

За сутки коронавирус нового типа унес жизни 11 пациентов в Подмосковье
анализ крови, pixabay.com
За минувшие сутки коронавирус нового типа унес жизни одиннадцати пациентов на территории Подмосковья. Об этом в субботу, 9 мая, заявили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
 
Жертвами коронавирусной инфекции в Московской области в общей сложности стали 186 человек.
 
К настоящему моменту в Подмосковье зарегистрировано 19 425 случаев заражения COVID-19. За сутки количество инфицированных возросло на 1 075.
 
За прошедшие 24 часа от коронавируса нового типа вылечились еще 217 пациентов. Общее количество выздоровевших на территории региона к настоящему моменту достигло 1 030 человек.
ЕТ

Общество

Жители Дагестана обратились к Путину: «Люди ищут лекарства, которых нет. Продают все, что у них есть»

Жители Дагестана обратились к Путину: «Люди ищут лекарства, которых нет. Продают все, что у них есть»

Адвокат из Махачкалы Аида Касимова обратилась с письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказала «об устрашающей статистике по числу смертности» зараженных коронавирусной инфекцией в республике Дагестан.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью