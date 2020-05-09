За сутки коронавирус нового типа унес жизни 11 пациентов в Подмосковье

За минувшие сутки коронавирус нового типа унес жизни одиннадцати пациентов на территории Подмосковья. Об этом в субботу, 9 мая, заявили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Жертвами коронавирусной инфекции в Московской области в общей сложности стали 186 человек.
К настоящему моменту в Подмосковье зарегистрировано 19 425 случаев заражения COVID-19. За сутки количество инфицированных возросло на 1 075.
За прошедшие 24 часа от коронавируса
нового типа вылечились еще 217 пациентов. Общее количество выздоровевших на территории региона к настоящему моменту достигло 1 030 человек.