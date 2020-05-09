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Сегодня вспоминают Сергея Доренко. Известный журналист умер год назад

, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня вспоминают Сергея Доренко. Известный журналист умер год назад
Сергей Доренко, фото из соцсети

Ровно год назад в День Победы Сергей Доренко на мотоцикле возвращался из Костромской области от своего друга Бронислава Виногродского в Москву, где его ждала жена Юлия и дочки Варя и Вера.

В гостях у Вингорского Доренко жаловался на самочувствие. В этот день была пасмурная погода.  Но Доренко все равно поехал домой. В столице на улице Земляной Вал он потерял управление мотоциклом, упал и умер. Причиной его смерти стал разрыв аневризмы грудной части аорты.

Юлия Доренко выполнила его последнюю волю. Тело Доренко кремировали. Часть праха  покойного захоронили 18 мая на Аллее журналистов на Троекуровском кладбище в Москве. И часть супруга с дочками развеяла над горой Митридат в Керчи.

 

ИЧ

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