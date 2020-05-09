В Мордовии коронавирус выявили у пятерых детей в возрасте от 3 до 17 лет

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9 мая 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: vk.com/13ruscorona

В Мордовии, по данным на 9 мая, за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 47 человек, в том числе у пятерых детей в возрасте от трёх до 17 лет. По данным республиканского штаба, 11 человек из числа новых выявленных зараженных коронавирусом в возрасте старше 60 лет. 10 человек - моложе 30 лет, в том числе пятеро - дети.

У жителей Саранска на сегодняшний день подтверждено 13 случаев коронавирусной инфекции. Случаи заражения новым вирусом выявлены в Кадошкинском (9 случаев), Ковылкинском (5 случаев), Рузаевском (4 случая) районах. Также по нескольку случаев зафиксировано в Зубово-Полянском, Ичалковском, Ардатовском, Атяшевском районах. Отдельные факты подтверждения - в Большеигнатовском, Теньгушевском, Ельниковском, Краснослободском, Кочкуровском районах.