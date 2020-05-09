Этому дала, а этому не дала: в каких странах и как власти раздают своим гражданам средства защиты бесплатно

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9 мая 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели», Алина Мухина ]

фото: соцсети

Издание The Guardian писало, что в Италии даже мафия активно занимается поддержкой местных жителей и раздает бесплатную еду бедным семьям, которые на карантине и у которых закончились наличные деньги.

Однако, как считают большинство людей – государство обязано обеспечивать жителей индивидуальными средствами защиты бесплатно и поддерживать население. Как показывает практика, не всегда правительству это удается сделать.

Так, в Гонконге с 6 мая стартовала программа бесплатного распространения среди населения высококачественных масок, которые можно использовать несколько раз. Маски CuMask+ были разработаны местными специалистами по особой технологии: с частицами меди и шестью слоями защиты. Утверждается, что такая маска может выдержать до 60 стирок без потери защитных качеств. Детям в детских садах и начальных школах правительство собирается предоставить по две маски на каждого – их доставят непосредственно в школы, прежде чем занятия для учеников возобновятся. Однако предложенная властями инициатива вызвала критику со стороны некоторых жителей, которые посчитали меры несвоевременными.

Жители Сингапура также могли получить бесплатную многоразовую маску, о чем было написано на странице правительства города-государства в Facebook. Получить маску можно было с 5 по 12 апреля, но только при наличии зарегистрированного домашнего адреса. Выдавали маски по одной штуки в руки. Также в заявлении было указано: "Каждая семья сможет получить маски по числу проживающих плюс одна".

В Малайзии ситуация с бесплатным обеспечением масок ситуация же с оговорками: правительство в апреле сообщило, что будет бесплатно закупать и распространять маски для всех малазийцев в попытке смягчить распространение вируса. Но они будут распределены только среди тех, у кого проявляются симптомы гриппа, в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения.

С 17 апреля бесплатными многоразовыми масками население начало обеспечивать правительство Японии. Для обеспечения масками около 50 млн семей по всей Японии, из государственного бюджета было выделено 46,6 млрд иен (более $431 млн). Распространение средств защиты происходит с помощью почты – маски раскладывают по почтовым ящикам с расчетом по две маски на одну семью. Местные жители скептически отнеслись к инициативе правительства и средства защиты прозвали «абэмаской», обыгрывая абэномику — название экономической политики премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В начале мая к бесплатной раздаче масок присоединилось правительство Нью-Йорка. По предварительным расчетам планируется, что в первую неделю будет роздано 275 тыс. бесплатных масок, затем – по 100 тыс. масок в неделю. За один раз каждый желающий сможет получить одну маску. Пункты раздачи организованы при входах в городские парки, а также в районах с наибольшим количеством зараженных COVID-19. Причем раздачей масок займутся сами чиновники городской мэрии.

В начале апреля турецкое правительство заявило о раздаче пяти медицинских масок в неделю по почте для всех граждан Турции. Затем бесплатное получение хирургических масок стало возможно в аптеках, поскольку почта не справлялась. Кроме того, из-за запрета на продажу масок в стране, жители недовольны темпами распространения средствами индивидуальной защиты. В общей сложности 55% участников опроса, проведённого турецкой компанией Metropoll, заявили, что столкнулись с проблемами при получении масок для лица, бесплатно раздаваемых правительством.

Испания – одна из стран-лидеров по заражению коронавирусом в Европе. Правительство страны также раздавало гражданам маски бесплатно в метро. И с 11 мая в Мадриде правительство обещало продлить бесплатную раздачу медицинских масок.

Из-за введения во Франции с 11 мая обязательного ношения масок, в общественном транспорте пассажирам планируется раздать около 10 млн медицинских масок, – об этом 8 мая заявил глава МВД страны Кристоф Кастанер.

Сегодня во многих странах ношение масок в публичных местах – обязательная мера для жителей Китая, Германии, Болгарии, Грузии, Люксембурга, Польши, Чехии, Австрии, Литвы, Румынии и Словении, Израиля, Бахрейна, Ливана, ОАЭ, ЮАР, почти всех стран Африки и Латинской Америки, за исключением Бразилии и Мексики — там это рекомендуется делать в некоторых регионах. В Индии, Индонезии и Пакистане носить маски также обязаны лишь жители отдельных регионов. Во Франции требование носить маски вводится с 11 мая. В Италии носить маску обязаны только жители Ломбардии, поскольку это эпицентр эпидемии COVID-19. В Нью-Йорке жители обязаны закрывать лицо маской или шарфом.

В Турции и Катаре маску обязательно носить на рабочих местах и в некоторых торговых точках. В Южной Корее и Японии обязательного требования не существует, однако все знают о дисциплинированности азиатов, которые сами носят повсеместно. В Испании, Греции и Эстонии ношение масок носит рекомендательный характер. Главный аргумент против введения обязательного масочного режима состоит в том, что маски слишком дороги для людей или все еще невозможно обеспечить их достаточное количество и государство не может бесплатно их раздавать.