В День Победы состоится международный детский видеоконцерт

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9 мая 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

участники проекта "Солнечный круг"

9 мая в Москве должна была впервые открыться Международная сцена "Бессмертного полка". С этой сцены звучали бы песни военных лет в исполнении самодеятельных и профессиональных артистов из многих стран мира — как взрослых, так и детей. Но всемирная пандемия не позволила этим планам осуществиться.

И тогда дети, которые должны были принять участие в концертной программе Международной сцены, создали свой виртуальный музыкальный проект. Многие из них – лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов, члены творческого объединения «Хрустальное созвездие». Участие в концертах, посвященных Дню Великой Победы, за последние несколько лет стало для них доброй традицией. И они решили не нарушать эту традицию.



Дети, живущие в разных городах и странах, записали свои любимые песни военных лет. Записали в условиях самоизоляции, дома. Они попросили своих родителей снять их на видео, а своих друзей — профессиональных артистов спеть вместе с ними несколько песен. И у них всё получилось! Свой проект они посвятили его 75-летию Победы и назвали его «Солнечный круг». Ведь солнце — это международный символ добра, радости и мира!



В проекте «Солнечный круг» приняли участие одаренные дети и профессиональные артисты из 22 регионов России, республики Молдова и Румынии. И они очень надеются, что этот проект станет их небольшим личным

вкладом в празднование юбилея Великой Победы!



Смотрите видеоконцерт проекта «Солнечный круг» 9 мая на сайте празднуемвсеммиром.рф,

на страничках проекта в социальных сетях.

