В день Победы коммунисты нарушили режим изоляции. На Пушкинской площади их задерживает ОМОН

Аргументы Недели → Общество 13+

9 мая 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

На Пушкинской площади в Москве не удалась акция коммунистов. Празднование дня Победы для членов КПРФ может закончиться в ближайшем отделении полиции по причине самовольного нарушения карантина.

Как удалось выяснить Readovka, десятки человек в шинелях и с символами Дня Победы вышли на улицу под предводительством депутата Госдумы Валерия Рашкина, дабы отпраздновать столь светлый праздник. Геройство правоохранители не оценили, и сейчас всех празднующих задерживают за нарушение режима изоляции.

Муниципальный депутат Павел Тарасов сообщил, что их везут в автозаке в отделение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Павел Тарасов (@tarasov.pm)9 Май 2020 в 1:55 PDT