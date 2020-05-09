В день Победы коммунисты нарушили режим изоляции. На Пушкинской площади их задерживает ОМОН

На Пушкинской площади в Москве не удалась акция коммунистов. Празднование дня Победы для членов КПРФ может закончиться в ближайшем отделении полиции по причине самовольного нарушения карантина.
Как удалось выяснить Readovka, десятки человек в шинелях и с символами Дня Победы вышли на улицу под предводительством депутата Госдумы Валерия Рашкина, дабы отпраздновать столь светлый праздник. Геройство правоохранители не оценили, и сейчас всех празднующих задерживают за нарушение режима изоляции.
Муниципальный депутат Павел Тарасов сообщил, что их везут в автозаке в отделение.
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