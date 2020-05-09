Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны

Аргументы Недели → Общество 13+

9 мая 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Росстат оценил потери населения РСФСР за годы войны. По данным Росстата, на начало 1941 года в РСФСР жили 111 миллионов человек. На начало 1946 года численность населения уменьшилась до 97,6 миллиона. Детей в возрасте до четырех лет в РСФСР на начало 1941 года было более 14 миллионов, а в начале 1946 года - всего 6,8 миллиона.

Число взрослых мужчин от 20 до 49 лет за годы войны сократилось на 6,1 миллиона человек, до 15,6 миллиона человек. Число женщин за эти же годы уменьшилось на 847 тысяч человек. Если бы не было этой войны, то прирост составил бы 6,4 миллиона человек,

Как уточнили в Росстате, расчеты произведены "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года".