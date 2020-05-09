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«Недостаточно острых симптомов», от коронавируса умер офицер ФСО, прослуживший в Кремле 24 года

, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

«Недостаточно острых симптомов», от коронавируса умер офицер ФСО, прослуживший в Кремле 24 года

42 -летний Алексей Титов - офицер Федеральной службы охраны, помощник дежурного комендатуры столичного Кремля умер от коронавируса. Он скончался в ведомственной больнице, куда попал далеко не сразу.

Как пишет «Медуза», работник спецслужбы несколько раз пытался вызвать скорую помощь, но врачи не приезжали, потому что было «недостаточно острых симптомов» - болезнь у Титова проходила без температуры. Как говорят его знакомые, он ощущал просто «лёгкое недомогание».

Когда стало совсем плохо, он позвонил на работу и сообщил, что «умирает». После этого ему нашли ведомственную машину и отвезли в госпиталь ФСБ, где и диагностировали пневмонию. Уже после того, как Титов умер, в больницу пришёл его положительный анализ на коронавирус. Алексей Титов в Кремле в общей сложности прослужил 24 года.

Как такое могло произойти? Веlь нам постоянно сообщают, что в Кремле всех сотрудников тестируют на COVID-19. Дело в том, что для сотрудников ФСО, которые не охраняют лично президента и высокопоставленных чиновников, общего тестирования на коронавирус не проводится, рассказал «Медузе» один из источников. Работникам спецслужбы, по его словам, просто регулярно измеряют температуру.

БИ

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