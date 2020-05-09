Для Латвии ВОВ завершилась через 50 лет после победы

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9 мая 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, фото соцсети

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на заседании Совета безопасности ООН, которое было организовано Эстонией и приурочено к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, призвал принять во внимание уроки боевых действий.

Министр напомнил, что окончание Второй мировой войны не принесло освобождения Латвии и ряду стран Центральной и Восточной Европы. Вместо свободы Латвия была оккупирована и подверглась репрессиям и угнетению тоталитарного режима.

«Мы должны уметь выявлять и устранять гибридные угрозы, дезинформацию и продолжать активную борьбу с коронавирусом. Мы поддерживаем соседнюю Эстонию, которая активно занимается этими вопросами в Совете безопасности ООН во время своего председательства», - заявил г-н министр.

Интересно, а почему же нельзя было, действительно, умному и демократичному министру Эдгару Ринкевичу, просто поздравить всех с окончанием Второй мировой войны? Если не хотел поздравить русских, то были же союзники! Почти их память. В Латвии есть день о памяти тех, кто пострадал от тоталитарного режима. При чем тут день безоговорочной капитуляции Германии?

Русскоязычные латвийские СМИ пребывают в недоумении от действий министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, который возложил цветы на могилы… немецких солдат. И это в день окончания Второй мировой войны? Видимо, хотел почтить память тех, кто воевал на стороне Гитлера?

И смех, и грех…

Господи, храни Латвию!