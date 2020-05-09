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Аргументы Недели Общество 13+

Для Латвии ВОВ завершилась через 50 лет после победы

, 10:33 [ «Аргументы Недели. Балтия», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Для Латвии ВОВ завершилась через 50 лет после победы
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, фото соцсети

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на заседании Совета безопасности ООН, которое было организовано Эстонией и приурочено к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, призвал принять во внимание уроки боевых действий.

Министр напомнил, что окончание Второй мировой войны не принесло освобождения Латвии и ряду стран Центральной и Восточной Европы. Вместо свободы Латвия была оккупирована и подверглась репрессиям и угнетению тоталитарного режима.

«Мы должны уметь выявлять и устранять гибридные угрозы, дезинформацию и продолжать активную борьбу с коронавирусом. Мы поддерживаем соседнюю Эстонию, которая активно занимается этими вопросами в Совете безопасности ООН во время своего председательства», - заявил г-н министр.

Интересно, а почему же нельзя было, действительно, умному и демократичному министру Эдгару Ринкевичу, просто поздравить всех с окончанием Второй мировой войны? Если не хотел поздравить русских, то были же союзники! Почти их память. В Латвии есть день о памяти тех, кто пострадал от тоталитарного режима. При чем тут день безоговорочной капитуляции Германии?

Русскоязычные латвийские СМИ пребывают в недоумении от действий министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, который возложил цветы на могилы… немецких солдат. И это в день окончания Второй мировой войны? Видимо, хотел почтить память тех, кто воевал на стороне Гитлера? 

И смех, и грех…

Господи, храни Латвию!