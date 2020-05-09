День Победы в Латвии

Аргументы Недели → Общество 13+

9 мая 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Памятник Освободителям в Латвии, фото

1418 дней длилась, пожалуй, самая жестокая в истории человечества война. 4 года наши отцы и деды сражались с коричневой чумой. 27 миллионов жизней советских людей. Такая цена была за наши жизни, за мир! И благодарный мир помнит это! Балтийское бюро «Аргументы Недели» из Латвии поздравляет всех россиян с праздником Великой Победы! Ура! Всем, кто Родину-мать защищал!

75 лет прошло с того момента, когда Европа обрела мир и покой. Низкий поклон за это русскому солдату. Жаль, что в условиях ЧС многие жители Латвии не смогут собраться у Памятника Освободителям. Но никто не сможет запретить вспомнить всех тех, кто отдал свои жизни за наше будущее. Никто не сможет запретить поблагодарить ныне живущих ветеранов ВОВ. Никто не запретить выпить фронтовые «100 грамм» за тех, кто воевал и на суше, и на море.

Я дочь фронтовика ВОВ. Поздний ребенок. Но я всегда помню, как папа мне рассказывал о войне, о том, как дошел до Польши и был ранен. Его сейчас нет со мной, но есть я, его внуки, которые каждый год приходят к Памятнику Освободителям. В этом году, увы, не сможем. ЧС. Но мы пойдем на его могилу… Мы вспомним всех родных, которые прошли войну: моего дядю, который был летчиком и совершил огненный таран на немецкий эшелон в польском городке Цеханув. Помянем и брата папы, который дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге. Светлая память. Спасибо, Вам за наши жизни!

Алла Березовская, латвийский публицист

Алла Березовская, латвийский публицист: «Для нас, живущих в Латвии, 9 мая это не только день Победы, но день достоинства русского народа. Во многом именно поэтому все эти последние тридцать лет каждый год 150-2—тысяч жителей Риги приходят с цветами и георгиевскими ленточками к мемориалу Освободителей Риги от фашистских оккупантов. Нынешние национально-ориентированные власти пытаются уверить народы Латвии, что, мол, никакого освобождения не было, и никакой победы тоже не было. Якобы, сейчас Россия пытается переписать историю и присвоить себе победу. Так и хочется спеть им песню «Что-то с памятью моей стало…» Ну, ребята, если у вас память коротка, спросите тогда у немцев! Они-то прекрасно помнят, кто их победил. Уж точно не французы и не англичане, и даже не американцы, при всем уважении к союзникам! Гитлеровцев со своей земли первыми погнали русские, и добивали нацистов в их логове. Именно советские солдаты водрузили Красное знамя над Рейхстагом… Я дочь еврея, поэтому для меня абсолютно понятно, если бы не русские, в данном случае, это синоним советские, меня бы просто не было на свете, ни моей дочери, ни моего внука… Низкий поклон нашим спасителям и спасибо за Победу!»

Очень символично то, что в день, когда подписывалась безоговорочная капитуляция Германии, правда через пять лет, родилась лидер Русского Союза Латвии Татьяна Жданок. Редакция «Аргументы Недели» искренне поздравляет Татьяну Аркадьевну с юбилеем. Поздравляем!!!

Лидер Русского Союза Латвии Татьяна Жданок

Специально для нашего издания комментарии Татьяны Жданок «Для меня 9 мая – праздник памяти, благодарности… Я родилась спустя пять лет после подписания безоговорочной капитуляции Германии. Мои родители встретили ВОВ в Ленинграде. Они были первокурсниками… Мама училась в политехническом, а папа в военном-морском училище им. Фрунзе. Моя мама блокадница. Мои другие родные погибли в рижском гетто. Конечно, я чту память моих дорогих людей. В этом году большого праздника не будет у Памятника Освободителям, но мы (представители РСЛ) пойдем к мемориалу и возложим венок. Если уже возникла такая ситуация с коронавирусом, то в этом году мы ездили на братские кладбища и приводили их в порядок. А что касается Памятника Освободителям, то РСЛ есть чем гордиться. Наш союз отстоял право именовать его Памятником Освободителям, а не памятником «оккупантам». С Днем Победы! С Праздником!»

С Днем Победы! Мы помним ваш подвиг!