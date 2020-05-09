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У директора НИИ Джанелидзе, который обвинял всех во вранье и рапортовал, что средств защиты хватает, диагностировали пневмонию

, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]

У директора НИИ Джанелидзе, который обвинял всех во вранье и рапортовал, что средств защиты хватает, диагностировали пневмонию

У директора НИИ Джанелидзе Валерия Парфенова диагностировали двухстороннюю пневмонию. А по нынешним временам это равносильно диагнозу коронавирус. Буквально несколько дней назад СМИ написали о 243 заболевших в НИИ Джанелидзе, о том, что с начала пандемии в учреждении умер четвертый медик, но доблестный директор все отрицал.

Он назвал сообщения журналистов «ложной информацией» и отрапортовал, что в институте все хорошо,  и что на данный момент учреждение обеспечено достаточным количеством средств индивидуальной защиты. Тем временем, как пишет канал «112», сотрудники до сих пор испытывают острую нехватку в костюмах, которые если и выдают, то в лучшем случае одноразовые, в худшем – один нормальный, но на всех.

Теперь уже на больничной койке Парфенову будет сложно обвинять коллег и пишущую братию во вранье.

БИ

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