Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с 75-летием Победы

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9 мая 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Шойгу, фото с сайта Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу 9 мая поздравил военнослужащих и ветеранов с 75-летием Великой Победы.

Глава Минобороны в своем поздравлении заявил, что "в каждой семье, в каждом доме помнят и ценят тот великий подвиг, который совершили наши отцы, деды и прадеды во имя свободы и независимости родной Отчизны".

"Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с всенародным праздником — Днем Победы!" - поздравил Шойгу.

"Особых слов благодарности в этот праздничный день заслуживают ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, ставшие для всех нас образцом истинного патриотизма, мужества и стойкости.

Нынешнее поколение военнослужащих продолжает традиции предшественников-победителей. Личный состав Вооруженных Сил Российской Федерации с честью выполняет свой воинский долг, на самом высоком уровне решает важные задачи по защите национальных интересов и укреплению обороноспособности государства", - отметил министр.

Он пожелал "крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений во имя Родины!"