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Видео, как космонавты поздравили россиян с Днем Победы с борта МКС

, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

Видео, как космонавты поздравили россиян с Днем Победы с борта МКС
Анатолий Иванишин, фото: Иван Вагнер, Роскосмос

Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, находящиеся на Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с Днем Победы. Видеозапись опубликована на сайте "Роскосмоса". Космонавты записали поздравление накануне Дня Победы.

В преддверии 9 мая на МКС была доставлена копия Знамени Победы. Космонавты записали видеообращение на его фоне. После этого знамя вернули на Землю.

"Уважаемые россияне, дорогие ветераны, сегодня, 9 мая 2020 года, исполняется 75 лет великой Победе над фашизмом. Мы, космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, с благодарностью вспоминаем всех, кто в борьбе за эту победу отдали все что могли, а многие - свою жизнь", - сказал Иванишин.

ИЧ

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