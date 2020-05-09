Анатолий Литовченко поздравляет южноуральцев с Днем Победы

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9 мая 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Анатолий Литовченко с портретом своего дяди. Фото предоставлено пресс-службой депутата

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко поздравляет с Днем Победи всех жителей Челябинской области.

По его словам, в стране нет другого дня, когда остро ощущается ценность жизни, любовь к родине, память о войне становится общей целью для всех, кто воевал, трудился в тылу, или родился в послевоенные годы.

«Наш День Победы никто никогда не сможет отменить. Ведь это истинно народный праздник, торжественный и гордый, скорбный и очень тёплый, личный. Он дорог каждой семье, где чествуют родных и близких, переживших войну, вспоминают тех, кто погиб, пропал без вести», - говорит депутат.

Анатолий Литовченко рассказал, что на войне погиб его дядя – командир взвода стрелкового полка Иван Литовченко. Он воевал на 1-м Прибалтийском фронте. Участвовал в Витебской наступательной операции. Погиб 5 февраля 1944 года.