Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков сообщил, что болен коронавирусом

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков написал в своем аккаунте Facebook, что ему поставили диагноз Covid-19, но лечиться он будет дома.
"Я инактивирован на работе, более не в эфире по распоряжению главного редактора и оформил больничный лист, чего за свою 40-летнюю службу в органах СМИ не делал никогда", - сообщил журналист.
Он так же поблагодарил врачей – отделения экстренной помощи Первой Градской больницы, где ему "с точностью 99% диагностировали коронавирус" и сотрудников поликлиники, которая оперативно привезли ему препарат гидроксихлорохин, а также антибиотики.