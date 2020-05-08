Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков сообщил, что болен коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

8 мая 2020, 22:44 [ «Аргументы Недели» ]

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков написал в своем аккаунте Facebook, что ему поставили диагноз Covid-19, но лечиться он будет дома.

"Я инактивирован на работе, более не в эфире по распоряжению главного редактора и оформил больничный лист, чего за свою 40-летнюю службу в органах СМИ не делал никогда", - сообщил журналист.

Он так же поблагодарил врачей – отделения экстренной помощи Первой Градской больницы, где ему "с точностью 99% диагностировали коронавирус" и сотрудников поликлиники, которая оперативно привезли ему препарат гидроксихлорохин, а также антибиотики.