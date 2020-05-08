В Крыму обсерваторы станут платными: двухнедельное пребывание обойдется в 25 000 рублей

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8 мая 2020, 22:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Обсерватор в Крыму, фото соцсети

По информации, подтвержденной и.о. губернатора Михаилом РАЗВОЖАЕВЫМ, двухнедельное пребывание обойдется в 25 000 рублей.

Об этом пишет «Новая газета».

Платить придется всем севастопольцам, уехавшим из города до 1 апреля 2020 года и возвращающимся обратно. Стоянка автомобиля обойдется в 200 рублей в сутки.

Напомним, что обсерватор – это помещение, куда на две недели помещают тех, кто подозревается в заболевании коронавирусом. В это время делаются три лабораторных анализа, на основании которых Covid либо подтверждается, либо нет.