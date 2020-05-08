Мода эпохи пандемии. Что предлагают культовые дизайнеры

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8 мая 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели», Анастасия Иванова ]

фото: соцсети

Коронавирус заставил всех оставаться дома, а в магазинах передвигаться между стеллажами в масках и перчатках. Дизайнеры и модники не сидят без дела и придумывают как же разнообразить главный выход весны яркими аксессуарами.

Итальянские модные дома такие как Prada, Gucci, Fendi, Valentino, Ferragamoи другие стали шить защитную одежду и маски для региона Тоскана и поставлять их.

На подиумах появились модели в ярких и по-разному украшенных масках.

Российская премиум-марка Sirinbird, которая выпускает шелковые платки с мотивами старорусских узоров, одной из первых пошила коллекцию узорчатых масок из чистого шелка.

Маски стали самой настоящей роскошью. Самые обыкновенные медицинские маски и те завысили в цене, за одну можно отдать 250 рублей. А уж коллекционные модные маски стоят еще выше: 3000 рублей, может около данной цены и выше.

Шоурум Inshad прилагает к своим заказам и разноцветные защитные маски из различных материалов: хлопок, шелк и вискоза. Такую маску можно купить и отдельно по цене 1000 рублей.

Бренды не скрывают, что пошив и продажа масок позволяет им держаться на плаву. Нужно ведь и за аренду помещений платить, и за станки, и за материалы. В связи с этим и цена на маски соответствующая. Продажа нового модного аксессуара окупает все затраты производителей.

Идентичной политики придерживается и молодежный бренд ZNY. Владельцы марки пропагандируют свободу самовыражения поколения Z. Это вдохновило команду за создание шелковых масок-бандан. Бренд борется за возможность выжить и сохранить свой статус в данной непростой ситуации.

Команда предлагает свою маску к заказу от 5000 рублей.

Нью-Йорский бренд Collina Strada выпускает тюториалы по созданию масок из подручных материалов. Они украшены вышивкой и различными принтами.

Хотя модные маски были актуальны еще до пандемии, сейчас на них спрос увеличился. В Южной Корее маски и раньше были очень популярны среди молодежи.

В интернете появилось множество лайфхаков как сделать маску из подручных материалов. Делают их из всего чего угодно и украшают как и чем угодно. Разноцветные латексные или резиновые перчатки также в моде. Черные, прозрачные, белые, синие можно увидеть на руках людей на улицах. Кто-то решает не травмировать кожу неприятными материалами и носит кожаные перчатки.

Российские звезды выпускали также свою коллекцию масок. Группа Little Big подготовила свою серию тканевых масок ограниченным тиражом. Цена за аксессуар составляла 1000 рублей.

Дизайнер Белла Потемкина создала модели в цветочек со стразами и декоративной высевкой, цена за которые была 3000 рублей.

Следует помнить, что маски нужно менять каждые два часа, после использования стирать их с мылом, высушивать и отпаривать. Медицинские же маски, если их у вас много, можно использовать по одному разу.