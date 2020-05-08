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Полицейские теперь могут вскрывать автомобили граждан и применять огнестрельное оружие. Правительство расширило их полномочия

, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]

Полицейские теперь могут вскрывать автомобили граждан и применять огнестрельное оружие. Правительство расширило их полномочия

Правительство одобрило законопроект, который расширяет полномочия сотрудников полиции. Например, теперь силовики могут не представляться, применять оружие, если полицейскому покажется, что ситуация угрожает его жизни и здоровью, и вскрывать автомобили граждан.

Кроме того, правоохранителям планируется дать право обозначать места проведения публичных массовых мероприятий и «осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов», оцеплять территории, жилые помещения, строения, участки местности и другие объекты. В границах оцепления полиция сможет проводить личный досмотр граждан, их вещей и автомобилей.

И все это делается, конечно же, для защиты прав и интересов нас с вами. «Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, совершенствование практической деятельности полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений, уточнение и детализацию ее обязанностей и прав, - сказано на сайте правительства. - Принятие законопроекта позволит повысить эффективность деятельности полиции при выполнении возложенных на нее задач по защите прав и законных интересов граждан».

БИ

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