Полицейские теперь могут вскрывать автомобили граждан и применять огнестрельное оружие. Правительство расширило их полномочия

Аргументы Недели → Общество 13+

8 мая 2020, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство одобрило законопроект, который расширяет полномочия сотрудников полиции. Например, теперь силовики могут не представляться, применять оружие, если полицейскому покажется, что ситуация угрожает его жизни и здоровью, и вскрывать автомобили граждан.

Кроме того, правоохранителям планируется дать право обозначать места проведения публичных массовых мероприятий и «осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов», оцеплять территории, жилые помещения, строения, участки местности и другие объекты. В границах оцепления полиция сможет проводить личный досмотр граждан, их вещей и автомобилей.

И все это делается, конечно же, для защиты прав и интересов нас с вами. «Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, совершенствование практической деятельности полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений, уточнение и детализацию ее обязанностей и прав, - сказано на сайте правительства. - Принятие законопроекта позволит повысить эффективность деятельности полиции при выполнении возложенных на нее задач по защите прав и законных интересов граждан».