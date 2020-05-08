Как в Латвии отмечается годовщина окончания Второй мировой войны

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8 мая 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Президент Латвии Эгил Левитс возложил цветы на Братском кладбище в Риге, фото соцсети

Сегодня, 8 мая, в Латвии и по всей Европе отмечается 75-я годовщина окончания Второй мировой войны. Как это происходит в Латвии?

Было бы странно ожидать, что первые лица Латвии придут возлагать цветы к памятнику Освободителям. Для правящих Латвии данный памятник – мемориал оккупантам. Нет сомнений, что позиция официальной Латвии проста: те, кто освободил мир от коричневой чумы (нацизма) есть оккупанты.

8 мая – день, когда нацистская Германия подписала акт о полной капитуляции. Хочешь или нет, но отметить годовщину капитуляции Германии первым лицам Латвии пришлось.

Президент Эгил Левитс, спикер Сейма Инара Мурниеце и премьер-министр Кришьянис Кариньш в индивидуальном порядке возложили цветы на Братском кладбище в Риге.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс посетил Джукстскую волость, где возложил венки на могилах советских и немецких солдат.

Интересно, 8 мая произошла в истории человечества капитуляция Германии… И министр обороны Латвии возлагает цветы немецким солдатам. Какой вывод напрашивается? Позиция официальной Латвии – память тем, кто принес смерть, кровь, слезы Европе?

Более того, г-на Пабрикса заботит вопрос о празднование 9 мая в России. Как же не хочется почитателю легионеров СС министру обороны Латвии увидеть чествование 75-летия Победы в Москве.

«Ситуация на данный момент выглядит относительно спокойной, потому что в России сейчас очень большая волна заражений. Поэтому мы сейчас никакой активности не наблюдаем».

Хочется сказать любителю латышских легионеров СС г-ну Пабриксу: «А вы не волнуйтесь! Россия чтит память о ВОВ. И парад обязательно будет! Если учесть отношения русского народа к Великой Победе, то отмечать Праздник 9 мая будут! Что вам до России. Вы со своими латышскими легионерами разберитесь! На своем хуторе!»