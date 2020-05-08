Депутат МГД отметил обоснованность сохранения режима повышенной готовности в Москве до 31 мая

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8 мая 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Московской городской думы Александр Козлов, фото соцсети

С открытием промышленных предприятий и строек начнется первый этап ослабления режима самоизоляции в столице, на работу выйдут около 200 тыс. москвичей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

«Решение об открытии предприятий и при этом продлении режима самоизоляции до конца мая действительно обосновано и необходимо. Мы видим, что тенденция выявленных случаев пока продолжает сохраняться на одном уровне. И это благодаря количеству проводимых тестов. Но все-таки это тысячи и тысячи случаев, поэтому комплекс мер, который был предложен, а именно: обязательное ношение масок, сохранение режима повышенной готовности до 31 мая, - полностью обоснован. Мы должны сделать все, чтобы эта тенденция переломилась и пошла вниз», - сказал парламентарий.

Также он отметил, что на рабочие места смогут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам.

«Все, кто может работать в дистанционном режиме, должны оставаться дома. Все это необходимо для того, чтобы не было взрывных показателей, чтобы это помогало врачам и не перегружало систему здравоохранения, чтобы мы все скорее вернулись к привычной жизни мегаполиса», - сказал Александр Козлов.

Депутат пояснил, что по закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при вспышке особо опасных инфекций гражданам предписывается изоляция, и за ее нарушение наступает ответственность согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях (ст. 6.3). «За несоблюдение ограничительных мер, установленных властями в период распространения коронавируса, штрафы предусмотрены ст. 20.6.1 КоАП РФ. - уточнил Александр Козлов.