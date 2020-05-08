Подвиг Веры Оболенской: как русская княгиня боролась с фашистами в оккупированном Париже

Аргументы Недели → Общество 13+

8 мая 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

7days.ru

17 декабря 1943 в Париже задержали Веру Оболенскую, которая была активной участницей французского движения Сопротивления. На допросах русская княгиня не назвала ни одного соратника и отказалась отвечать на вопросы. Этого гитлеровцы ей не простили…

Вера Макарова, дочь вице-губернатора Аполлона Аполлоновича Макарова, родилась 11 июня 1911 года в Баку. Позже семья вернулась в Россию, а в 1920 году, когда Вере было 9 лет, они эмигрировали во Францию и поселились в Париже. Там девочка ходила в среднюю школу, где преподаватели отмечали её импульсивность, склонность к авантюрам и способность быстро располагать к себе людей за счет милой внешности. Вера обладала феноменальной памятью и живым умом, однако к учебе у нее особого рвения не было.

После окончания школы, она стала работать манекенщицей, а затем секретаршей у преуспевающего парижского предпринимателя. В 26 лет (в 1937 году) Вера Макарова вышла замуж за Николая Александровича Оболенского и приняла княжеский титул. Отец Николая был бывшим градоначальником Санкт-Петербурга, который позже уехал во Францию и умер в Париже в 1924 году. Николай стал старшим представителем рода Оболенских. После смерти отца, семья осталась почти без средств к существованию. Николай даже совершил неудачную попытку самоубийства. Однако к концу 30-х годов дела семьи наладились и на момент женитьбы на Вере, Николай жил значительно лучше большинства эмигрантов из России.

В 1940 году Франция была оккупирована немцами, и Вера Оболенская вошла в один из подпольных кружков, где получила псевдоним «Вики». Сообщество возглавлял Жак Артюис – успешный предприниматель, состоявший в одной из крайне правых группировок Франции. Вера стала его главным доверенным лицом. В конце 1940 года группа Артюиса объединилась с организацией, возглавляемой Максимом Блок-Маскаром, вице-председателем Конфедерации работников умственного труда. Альянс получил название Organisation Civile et Militaire - OСM («Гражданская и военная организация»).

Организация занималась разведкой, организовывала побеги за границу английских военнопленных, готовила оружие. Вики была в альянсе одной из самых активных, под её надзором велась обширная тайная переписка, копирование секретных документов, составление сводок. Позже Вики было присвоено воинское звание лейтенант.

17 декабря 1943 года Вики арестовали на одной из конспиративных квартир и отправили в тюрьму. Начались допросы и к концу февраля 1944 немцам удалось арестовать большинство руководителей ОСМ. Работа организации была парализована.

После ареста Вера старалась никак не выдать супруга и категорически отрицала его связь с организациями Сопротивления, но это не помогло. Николая Александровича арестовали и отправили в концлагерь Бухенвальд. Следствие пыталось склонить Оболенскую к сотрудничеству, но Вики заявила, что Гитлер ведет войну не только против большевизма, но преследует также цель окончательно ликвидировать российскую государственность. Кроме того, она заявила, что, будучи христианкой, не разделяет идею превосходства арийской расы. Княгиня не назвала ни одного соратника, отказавшись отвечать на вопросы: «Я родилась русской и провела большую часть жизни во Франции. Я не предам ни мою родину, ни страну, давшую мне приют».

Чуть позже Оболенская была доставлена в Берлин, где содержалась в тюрьме Плетцензее, а 4 августа 1944 года она была гильотинирована. До освобождения Парижа Вера не дожила всего три недели. Могилы её нет. На русском кладбище под Парижем в Сент-Женевьев-де-Буа в её память установили надгробный памятник.

Когда в конце войны Николай Оболенский освободился из лагеря, его жены уже не было в живых. Некоторое время спустя Николай принял священство, а затем стал настоятелем русского православного собора на Рю Дарю, где венчался с Верой. В 50-х годах он выпустил за собственный счёт небольшую книгу на французском языке «Вики-1911-1944. Воспоминания и Свидетельства». В неё вошли выдержки из мемуаров уцелевших руководителей и членов ОСМ.

В СССР Веру Оболенскую включили в список «группы соотечественников, проживавших во время Великой Отечественной войны за границей и активно боровшихся против гитлеровской Германии». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1965 года она была награждена орденом Отечественной войны I степени. Однако самые высокие награды княгиня получила от французского правительства: Военный крест с пальмовой ветвью, медаль Сопротивления и рыцарский Орден Почетного Легиона.