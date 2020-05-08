ДИТ назвал причины аннуляции ряда рабочих цифровых пропусков

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8 мая 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

Проверка цифровых пропусков, фото: соцсети

Аннуляция ряда рабочих цифровых пропусков в Москве связана с тем, что заявленные людьми сведения не прошли проверку в специальных информационных системах. Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» рассказал руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Те, у кого аннулируются пропуска – это те люди, которые заказывали себе рабочие пропуска и не прошли проверки по системе ФНС, Пенсионного фонда, а также системам МВД. Бывают различные ситуации. Например, кто указывал, что оформляет пропуск на паспорт российского гражданина, но при этом вбивал комбинацию любых десяти цифры. Такие ошибки выявляла система МВД. Кто-то указывал ИНН работодателя либо неправильно, либо не того работодателя, который за него платит взнос в ПФР и ФНС. Сейчас эти люди имеют возможность пройти на сайт i.moscow и доказать, что они действительно являются работниками того или иного работодателя. Соответственно, если это так, и они должны работать не удаленно, то они получают свой пропуск», - сказал Лысенко.

Руководитель департамента отметил, что работодатель несет определенную ответственность за своих сотрудников.

Работодатель несет ответственность в том смысле, что они обязаны раз в месяц подавать данные о штатной численности, о персональном списке людей, которым они выплачивают зарплату и выплачивают соответствующие взносы. Именно эта информация перепроверяются по федеральным системам», - пояснил он.

Лысенко также уточнил, что в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина все рабочие пропуска будут продлены до 31 мая автоматически. «Также все владельцы удостоверений, как и прежде, ездят без цифрового пропуска, однако если они оформляли себе специальный код для проезда на такси или привязывали свое удостоверение к номеру транспортного средства или карты «Тройка», то все эти документы остаются также автоматически действующими», - заключил он.

Ранее сообщалось, что сотрудники компаний, чьи данные в цифровых пропусках для работающих не прошли проверку, смогут заново получить пропуск. Для этого потребуется подтвердить свое место работы с помощью трудового договора или справки от работодателя.