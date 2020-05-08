В ЗСК обсудили вопросы дистанционного обучения в детских школах искусств

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8 мая 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский провел совещание в формате видеоконференции по вопросам дистанционного обучения в детских школах искусств и в образовательных учреждениях отрасли «Культура».

В обсуждении приняли участие депутаты профильного комитета ЗСК, представители регионального министерства культуры, министерства образования, науки и молодёжной политики, ректор Краснодарского государственного института культуры Сергей Зенгин, руководители управлений (отделов) культуры Краснодара, Новороссийска, Курганинского, Ленинградского и Туапсинского районов, директора колледжей и училищ, а также детских школ искусств муниципальных образований региона.

Открывая совещание, Виктор Чернявский подчеркнул, что сейчас важно понять, что удалось сделать и какие задачи ещё надо решить для качественного обучения в образовательных учреждениях культуры в дистанционном формате. Он отметил, что видеоконференция проводится по поручению председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко, а её тема родилась во время предыдущей, на которой рассматривался вопрос дистанционного обучения в общеобразовательных учебных учреждениях.

«В прошлый раз мы получили для себя подсказки по корректировке и действующего законодательства, и принятия определенных управленческих решений. После сегодняшнего обсуждения мы направим министру культуры своё видение и предложения, которые, уверен, будут востребованы в дальнейшей выработке стратегии и тактики организации образовательного процесса в сложившихся условиях», – задал тон встрече Виктор Чернявский.

Заместитель министра культуры края Максим Усатюк рассказал о том, как с 6 апреля в подведомственных учебных учреждениях ведется обучение в дистанционном режиме.

Участники совещания говорили и об имеющихся проблема при работе в таком режиме. Среди них были озвучены слабый интернет-трафик, отсутствие профессиональных образовательных платформ и общей модели обучения в онлайн-режиме для специализированных образовательных учреждений, практическая невозможность проведения полноценного обучения для учащихся на хореографических отделениях. Кроме этого, специалисты говорили о необходимости обучения педагогов на курсах повышения компьютерной грамотности, а также о формировании резерва ноутбуков и музыкальных инструментов, разработки нормативных документов для возможности передачи их на дом педагогам и ученикам.

По мнению специалистов, опыт работы в новых условиях будет полезен всем участникам образовательного процесса.

Результатом предметного разговора стало решение создать рабочую группу, которая вычленила бы лучшие практики и дала конкретные рекомендации по совершенствованию обучения в дистанционном режиме, организации окончания учебного года и проведению итоговой аттестации.

В завершении Виктор Чернявский отметил, что на данном этапе образовательные учреждения отрасли «Культура» со своей задачей стараются справляться и имеют хороший потенциал для улучшения этого процесса.

На недавнем планерном совещании в кубанском парламенте спикер ЗСК Юрий Бурлачко напомнил о важности постоянного мониторинга и контроля за положением дел с дистанционным обучением в регионе.

- Одним из приоритетных национальных проектов в стране является «Образование». Никакие сложные обстоятельства не могут быть препятствием для получения детьми полноценного образования, гарантированного нашей Конституцией. Сейчас педагоги занимаются с ними дистанционно, как только эпидемиологическая обстановка позволит, все вернутся в свои учебные заведения. Чтобы все эти процессы проходили должным образом, нужно держать ситуацию на постоянном контроле, – считает Юрий Бурлачко.