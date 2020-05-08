Как путешествует по России вирус​

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8 мая 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В России эпицентром заражения коронавирусом стала Москва - основная точка притяжения внутренних миграций в России. Из-за карантина те, кто приехал в столицу на заработки или учебу, стали возвращаться в родные регионы, а вместе с ними путешествовал и COVID-19.

Согласно данным Росстата, с 1999 по 2018 год в столицу переехало почти три миллиона человек со всей страны - это в четыре раза больше, чем в среднем переезжает в другие регионы, вместе взятые. При этом в России высокая централизация транспортной системы. По данным сервиса «Туту.ру» за апрель прошлого года, 74% всего пассажиропотока приходится на направления, которые проходят через Москву или Санкт-Петербург. Это позволяет вирусу быстрее распространяться через основные транспортные узлы. Если в Италии на Ломбардию приходится 37% от всех выявленных случаев, то в России на одну Москву - почти 60%.

По мере ухудшения эпидемиологической обстановки и падения спроса перевозчики стали отменять железнодорожные и авиарейсы внутри страны: РЖД приостановила более 50 поездов дальнего следования, «Аэрофлот» уменьшил число рейсов в несколько десятков российских городов, а авиакомпания «Победа» и вовсе прекратила полеты внутри страны до конца мая. По данным сервиса «Туту.ру», в России осталось всего 10% от общего объема авиарейсов. Пассажиропоток на железной дороге и в автобусах снизился примерно на 80%.

Во время пандемии из Москвы уезжает все больше людей. В апреле на двух приезжающих в столицу приходилось три человека, покидающих город. Больше всего людей уехали из Москвы после объявления нерабочих дней: к 5 апреля доля пассажиров, которые едут из столицы в другие регионы, достигла 62%. В основном люди едут в соседние со столицей области - Тульскую, Рязанскую, Ярославскую.

При расчете влияния миграционных потоков на распространение коронавируса в регионах Центрального федерального округа (кроме Москвы и Московской области), выясняется, что чем больше людей из них переехало в Москву за последние годы, тем больше в нем будет заболевших.