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Ватерполистки «Уралочки» поздравили ветеранов с юбилеем Победы

, 16:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

Ватерполистки «Уралочки» поздравили ветеранов с юбилеем Победы
Фото пресс-службы команды «Уралочка»

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы игроки ватерпольной команды «Динамо-Уралочка» Златоуста посетили  ветеранов войны и тружеников тыла города. Для них клуб подготовил специальные продуктовые наборы.

А также поздравительные адреса, посвященные Дню Победы. Спортсменки «Уралочки» поздравили Ивана Георгиевича Бровкина, Ивана Ильича Кулькова, Аркадия Дмитриевича Кузнецова и Антонину Васильевну Шутову.

Екатерина Зеленцова, игрок ВК «Динамо-Уралочка»:

«Подвиг наших ветеранов должен навсегда остаться в памяти молодых поколений. Мы желаем им здоровья, долгих лет жизни и мирного неба. Нас хорошо встретили, мы душевно пообщались и обязательно придем к ним еще в гости после окончания карантинных мероприятий».