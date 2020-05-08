Ватерполистки «Уралочки» поздравили ветеранов с юбилеем Победы

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы игроки ватерпольной команды «Динамо-Уралочка» Златоуста посетили ветеранов войны и тружеников тыла города. Для них клуб подготовил специальные продуктовые наборы.
А также поздравительные адреса, посвященные Дню Победы. Спортсменки «Уралочки» поздравили Ивана Георгиевича Бровкина, Ивана Ильича Кулькова, Аркадия Дмитриевича Кузнецова и Антонину Васильевну Шутову.
Екатерина Зеленцова, игрок ВК «Динамо-Уралочка»:
«Подвиг наших ветеранов должен навсегда остаться в памяти молодых поколений. Мы желаем им здоровья, долгих лет жизни и мирного неба. Нас хорошо встретили, мы душевно пообщались и обязательно придем к ним еще в гости после окончания карантинных мероприятий».