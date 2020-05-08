Из-за коронавируса горожане начали стихийно занимать заброшенные деревенские дома

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8 мая 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Жители крупных городов в период пандемии начали проявлять интерес к заброшенным домам. Однако, для тех, кто решил обжиться в пустующем домике без разрешения собственников, предусмотрена ответственность.

Недавно в одном из районов Тверской области местные жители заметили подозрительную активность в давно заброшенной деревне. Туда съехались машины с номерами столичного региона. Предприимчивые граждане заняли несколько полуразрушенных домов и начали делать там необходимый для проживания ремонт.

Административный кодекс содержит статью о самовольном занятии земельного участка или его части лицом, не имеющих прав на указанную собственность. Наказание за это деяние составляет от 1 до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тыс. рублей. В случае если кадастровая стоимость участка не определена, размер штрафа составляет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Как отмечают эксперты, юридически понятия «заброшенный дом» не существует. Выяснить, есть ли у дома хозяин, можно, обратившись в Росреестр за выпиской. Если подтвердится, что формального хозяина все-таки не имеется, то бесхозное имущество должно стоять на балансе как муниципальное.

«К сожалению, бюджеты провинциальных населенных пунктов невелики и имущество часто остается повисшим в воздухе. Если есть желание приобрести данную недвижимость в собственность, необходимо с выпиской обратиться в администрацию населенного пункта. Чиновники должны признать имущество выморочным и выставить его на торги. Таким образом возникает возможность купить дом за небольшую цену, поскольку вероятность появления конкурентов на таких торгах крайне мала. Если человек хочет просто занять дом, не занимаясь никакой бумажной волокитой, то ему потребуется достаточно долгий срок, чтобы недвижимость стала его, а именно 15 лет», - пояснила председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко.

Согласно ст. 236 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее им как своим собственным недвижимым имуществом в течение 15 лет, приобретает право собственности на это имущество. Это понятие в законе называется «приобретательская давность».

По словам адвоката, теоретически вариант с проживанием в заброшенном доме в целях самоизоляции на непродолжительное время возможен. Однако перед заселением обязательно стоит выяснить, действительно ли у дома нет хозяина.