Поправки в Конституцию помогут развитию ИТ-отрасли

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8 мая 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Вячеслава Шишкоедова («Южноуральская панорама»)

Директор Челябинского радиотехнического техникума Виталий Литке уверен, что поправки в основной закон страны помогут развивать в стране качественную инженерно-техническую школу.

Согласно поправкам к ст 114 правительство РФ будет обязано обеспечивать государственную поддержку научно-технологического развития Российской Федерации, сохранение и развитие ее научного потенциала. Виталий Литке отметил, что в 2019 году образовательное учреждение принимало участие в в конкурсном отборе на предоставление гранта из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». В результате победы в конкурсе, на базе Челябинского радиотехнического техникума было создано пять современных IT-мастерских (почти 100 рабочих мест для обучающихся).

«Система среднего профессионального образования в Челябинской области находится на высоком уровне своего развития, оснащена качественной материально-технической базой, которая постоянно обновляется. В том числе колледжи и техникумы региона постоянно участвуют в федеральных и региональных проектах по развитию и обновлению материально-технического оснащения своих лабораторий и мастерских», — рассказал Виталий Литке.

Эксперт отметил, что поправки в Конституцию задать соответствующие векторы дальнейшего укрепления профессиональных образовательных организаций как источника квалифицированных кадров для экономики России.