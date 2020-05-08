Психолог рассказал о легких способах научить ребёнка соблюдать личные границы

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8 мая 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото:pixabey

Во время карантина многие россияне оказались заперты в квартире со своими родственниками. В таких условиях очень важно, чтобы все члены семьи, особенно дети, умели соблюдать личные границы. Без этого навыка ребёнок не только будет часто конфликтовать с родителями, но и рискует испытывать проблемы с общением, когда вырастет.

"Расписание — основа здоровых границ. Оно стабилизирует человека. Способность в детском возрасте придерживаться распорядка дня, который обозначили родители, в будущем выливается в умение не только соблюдать личное пространство близких, но и законы. Некоторые мамы и папы потакают чаду из чувства жалости к нему. Кроме того, зачастую им проще дать ребёнку то, что он хочет, чем воспитывать. Дети, которые растут в таких семьях, привыкают делать всё что захотят. Они начинают вести себя аналогично и в школе, например заглядывать без спроса к одноклассникам в портфели. В будущем такие дети очень часто идут на воровство", - подчеркнула психолог Юлия Овчинникова.