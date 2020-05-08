На Кубани стартовал прием заявок на получение краевых выплат на детей

Аргументы Недели → Общество 13+

8 мая 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В администрации региона пояснили, что денежная выплата на детей в возрасте до 18 лет назначается гражданам, признанным в установленном порядке безработными и получающим соответствующее пособие в минимальном размере. В их числе и жители региона, кто был оформлен не официально и состоял в трудовых отношениях менее 26 недель за предшествующий год.

— Материальная помощь предоставляется однократно в размере трех тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка одному из родителей, а также опекуну или попечителю, — пояснили в краевом Минтруде.

Выплата предоставляется центрами занятости населения по месту регистрации гражданина в качестве безработного на основании заявления о предоставлении материальной помощи, копии свидетельства о рождении ребенка до 18 лет, акта об установлении опеки или попечительства. Документы необходимо направить через «Личный кабинет» на портале kubzan.ru.

Центры занятости населения проверяют заявления граждан и сведения о наличии детей до 18 лет. Основанием для отказа может являться непредставление или неполное предоставление необходимых документов.