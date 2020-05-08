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Эксперт рассказал о последствиях запрета на продажу алкоголя РФ

, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Эксперт рассказал о последствиях запрета на продажу алкоголя РФ
фото:pixabey

Жесткие запреты на продажу алкогольной продукции в РФ подтолкнут россиян к поиску и созданию нелегальных каналов сбыта алкоголя, считает глава клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

Эксперт призвал направить усилия не на запрет продажи спиртных напитков, а на борьбу с незаконными рынками алкоголя. По словам эксперта, если в России будут действовать слишком строгие запреты на алкоголь, то людям больше ничего не останется, кроме как "с горя напиться". Причем алкоголь в таком случае будет использоваться крайне сомнительного качества, предположил Черниговский.

Запрет на продажу спиртного в жилых домах России вступил в силу 5 мая. Кроме того, власти Карелии, Хакасии, Якутии и Башкирии запретили продажу алкоголя на время объявленных в России нерабочих дней.

СЕ

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