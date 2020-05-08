Депутат Мосгордумы: Открытие строительных и промпредприятий Москвы поддержит российский бизнес

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8 мая 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Член комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Андрей Титов считает возобновление работы промышленных предприятий и строек в Москве правильным и своевременным.

«Такие предприятия, как правило, часть технологической цепочки десятков предприятий, в которые входят и не московские, являются контрагентами. Соответственно, это поддержка не только московского бизнеса, но и российского», - заявил Андрей Титов.

По словам депутата, данное решение поможет обеспечить работой малый и средний бизнес, которым сейчас очень непросто. «В Москве на промышленных предприятиях в условиях самоизоляции работали порядка 300 тыс. сотрудников, а с 12 мая к ним еще прибавится примерно такое же количество», - рассказал Титов.

Он отметил, что на промышленных предприятиях существует техника безопасности по предотвращению распространения вируса. «Сотрудники работают не скученно. Особенно где есть станки, так как нельзя подходить ближе, чем на 2 м к станку, там стоят ограждения», - пояснил депутат.

Титов добавил, что он сам директор промышленного предприятия в Московской области. «Мы стояли некоторое время, но потом восстановили работу, получили пропуск в Московской области на промышленное производство, и все технологические цепочки, которые должны были работать, - работали. Естественно, мы посадили на самоизоляцию всех людей старше 65 лет, у нас это три человека. Отправили на удаленку всех офисных сотрудников, которые могут работать дистанционно», - рассказал он.

Напомним, с 12 мая в Москве смогут возобновить работу предприятия строительной отрасли, автопрома, легкая промышленность, машиностроительные предприятия, производители компьютеров и электроники и другие промышленные предприятия. Процесс должен быть организован в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима.