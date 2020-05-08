Владимир Евланов поздравил ветеранов с Днем Победы

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8 мая 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутат Государственной Думы РФ Владимир Евланов

Депутат Госдумы, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Евланов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем победы и прочитал стихи известного кубанского поэта-фронтовика Виталия Борисовича Бакалдина.

Черным было небо над Кубанью,

Нефть клубила адскую пургу,

Мальчики без воинского званья

Бились на кубанском берегу…

– Это история мальчиков, которые шагнули в бессмертие, защищая Пашковскую переправу, – напомнил парламентарий.

Мальчики держались под огнем.

Не богатыри, не исполины,

Под напором бешеных атак,

Припадая к желтым склонам глины,

Трое суток продержались так…

Все защитники переправы погибли.

Было страшно им, и было больно…

Но они иначе не могли.

Полегли поклассно и пошкольно

От родного дома не вдали.