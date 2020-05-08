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Владимир Евланов поздравил ветеранов с Днем Победы

, 15:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Владимир Евланов поздравил ветеранов с Днем Победы
Депутат Государственной Думы РФ Владимир Евланов
 
Депутат Госдумы, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Евланов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем победы и прочитал стихи известного кубанского поэта-фронтовика Виталия Борисовича Бакалдина.
 
Черным было небо над Кубанью,
Нефть клубила адскую пургу,
Мальчики без воинского званья
Бились на кубанском берегу…
 
– Это история мальчиков, которые шагнули в бессмертие, защищая Пашковскую переправу, – напомнил парламентарий.
 
Мальчики держались под огнем.
Не богатыри, не исполины,
Под напором бешеных атак,
Припадая к желтым склонам глины,
Трое суток продержались так…
Все защитники переправы погибли.
Было страшно им, и было больно…
Но они иначе не могли.
Полегли поклассно и пошкольно
От родного дома не вдали.
 
 
ХС