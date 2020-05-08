Владимир Евланов поздравил ветеранов с Днем Победы
8 мая 2020, 15:00[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Депутат Госдумы, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Евланов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем победы и прочитал стихи известного кубанского поэта-фронтовика Виталия Борисовича Бакалдина.
Черным было небо над Кубанью, Нефть клубила адскую пургу, Мальчики без воинского званья Бились на кубанском берегу…
– Это история мальчиков, которые шагнули в бессмертие, защищая Пашковскую переправу, – напомнил парламентарий.
Мальчики держались под огнем. Не богатыри, не исполины, Под напором бешеных атак, Припадая к желтым склонам глины, Трое суток продержались так… Все защитники переправы погибли. Было страшно им, и было больно… Но они иначе не могли. Полегли поклассно и пошкольно От родного дома не вдали.
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