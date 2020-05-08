Эксперт: весной целый ряд регионов России попадает под угрозу почвенной засухи

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8 мая 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото:pixabey

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд перечислил регионы, в которых сформировались условия для засухи. Среди них оказались Брянская, Калужская, Орловская, Курская, Астраханская, Смоленская, Белгородская и Липецкая области. Подобная ситуация наблюдается также в Крыму и Краснодарском крае.

Перечисленные регионы России показывают низкий показатель осадков по сравнению со средними данными, объяснил эксперт. Так, в большинстве областей выпало 35% от нормы, в Астраханской области зарегистрировано 26%, а в Крыму — 25%.