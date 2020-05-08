Аксенов оправдал ситуацию с принуждением к помещению граждан в обсерваторы: Сейчас режим ЧС практически действующий

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8 мая 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Сергей Аксенов, фото: globallookpress.com, © Zamir Usmanov

Он употребил это слово, призывая население к дисциплине и порядку. Поводом стали волнения в обсерваторах.

Глава Роспотребнадзора Крыма Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ доложила на ежедневном заседании штаба главе Крыма, что в обсерваторах, среди размещающихся и размещенных волнения – люди требуют лучших условий.

«Обсерватор, это не дом отдыха, это не санаторий - это режимный объект», - сказала она, обращаясь к зрителям прямого эфира.

Поддерживая чиновницу, Сергей АКСЕНОВ оправдал ситуацию с принуждением к помещению граждан в обсерваторы словами, что сейчас «режим ЧС практически действующий».

Стоит отметить, что режим «чрезвычайная ситуация» бывает либо действующим, либо не действующим и иных характеристик не имеет.