«Переплюнул даже Сталина», в современной России наград больше, чем во времена генсека, но что за ними стоит и кто их получает?

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8 мая 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Государственные награды в современной России превратились в фабрику подарков для ближнего окружения президента, силовиков, высокопоставленных чиновников и приближенных к элите артистов и учёных, считают «Открытые медиа» и публикуют свое исследование о том, кто учреждает награды и кто их получает.

Сергей Шойгу стал безусловным чемпионом по учреждению ведомственных наград среди всех советских и российских руководителей. При нём появилось 78 новых медалей и знаков отличия — 25 пока он руководил МЧС и 53 — когда занимал должность министра обороны. В одном только 2014 году Шойгу учредил 15 новых медалей Минобороны — это больше, чем при Сталине, в победном 1945 году, когда в СССР появились 10 новых государственных медалей.

Второе место по числу учреждённых ведомственных медалей с сильным отставанием от министра обороны занимает глава Росгвардии Золотов. При нём у службы Национальной гвардии появилось 16 медалей. С другой стороны, она и создана всего 4 года назад, так что ещё всё впереди. Зато главный гвардеец опережает Шойгу по числу наград в орденских планках: на его кителе — 23 ордена и медали.

Главной проблемой российской наградной системы, по мнению экспертов, стало то, что ордена сведены до уровня подарков ко дню рождения: они вручаются не за конкретные заслуги, а к юбилеям. Это хорошо видно на примерах Валентины Матвиенко, министра иностранных дел Сергея Лаврова или артиста Льва Лещенко.

Ордена получили почти все дети путинской элиты. По три ордена — у сыновей экс-руководителя ФСО Евгения Мурова и бизнесмена Юрия Ковальчука, два — у сына политика Владимира Жириновского, по одному — у детей Николая Патрушева и Геннадия Тимченко, сыновей Мантимера Шаймиева и Бориса Ротенберга. Удивительно, но у сына Игоря Сечина — только одна медаль.

Звания Героя России и Героя труда дают их обладателям немало льгот. В их числе не только освобождение от квартплаты или выделение без конкурса 40 соток земли, но и увековечивание памяти путём установки бронзового бюста на родине. А поскольку этого звания периодически удостаиваются олигархи из списка Forbes, то они не только при жизни будут жить в шоколаде, но и после смерти заслужат бронзовый памятник.

Управление делами президента России ежегодно заказывает награды и сопутствующую продукцию на десятки миллионов рублей. По данным портала госзакупок, в 2019 году УДП потратило более 49 млн рублей на ордена, медали и полиграфическую продукцию, в 2018 — почти 54 млн рублей. Сопоставимые суммы тратит на награды и министерство обороны: в 2019 году — более 65 млн рублей, а в 2018 — и вовсе 146,5 млн рублей. Всем, конечно, не хватило, но своим, точно досталось по медальке.