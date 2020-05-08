Московская область: диких зверей начали вакцинировать с помощью авиации

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8 мая 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото:pixabey

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области организовало работу выездных бригад ветеринарных специалистов для проведения вакцинации животных против бешенства с помощью авиации.

Большая часть вакцины раскладывается с воздуха самолётом. Также раскладка делается руками у нор животных и в местах, где полёты запрещены. В природной среде наибольшую опасность для людей представляют больные бешенством барсуки, волки, грызуны, енотовидные собаки, летучие мыши и лисицы.

«Ветеринарные специалисты Подмосковья начали первый этап ежегодной вакцинации – весеннюю авиараскладку оральной вакцины против бешенства диких плотоядных, прежде всего, лис. Эта операция проводится три раза в год», -подчеркнул министр сельского хозяйства Андрей Разин.

