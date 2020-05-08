Голикова сообщила, кто получил единовременные выплаты к 75-летию Победы

Аргументы Недели → Общество 13+

8 мая 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Голикова и Анна Попова, фото: Russian Government, globallookpress.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что единовременные выплаты к 75-летию Победы получили 1,2 миллиона человек. По данным заместителя председателя правительства, выплаты произведены участникам Великой Отечественной войны и лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, эти граждане получили по 75 тысяч рублей. Труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма выплата, в соответствии с указом президента, выплата составила 50 тысяч рублей.

Голикова на совещании по социально-экономическим вопросам доложила, что по поручению Михаила Мишустина в апреле месяце осуществили эту выплату гражданам размере 71,4 миллиарда рублей 1 миллиону 200 тысячам.