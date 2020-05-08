В Ярославской области медики вылечили 82-летнюю пациентку с коронавирусом

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8 мая 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

скорая помощь, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Ярославской области медикам удалось вылечить 82-летнюю бабушку с коронавирусной инфекцей. Пожилая женщина поступила в госпиталь 18 апреля. Пациентка находилась в тяжелом состоянии. А 4 мая на выздоровела, благодаря усилиям врачей медучреждения.

Число выздоровевших в Ярославской области , по данным на 8 мая, выросло до 145 человек. Выздоровел и совсем маленький ребенок, у малыша, родившегося в этом году, был выявлен коронавирус.

Часть пациентов с новым вирусом проходили лечение амбулаторно, дома. Это жители Рыбинска, Переславля-Залесского, Ростова, Гаврилов-Яма, Ярославля. У большинства выздоровевших изначально была диагностирована легкая степень тяжести заболевания. Но были и тяжелые пациенты, с сопутствующими заболеваниями, онкологическими, гематологическими, сердечно-сосудистыми и эндокринными.

По данным оперштаба, в Ярославской области число заболевших приближается к 1000. На данный момент их 993. Двое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, 10 человек в тяжелом. С начала распространения COVID в регионе скончались 11 человек, у которых выявили инфекцию.