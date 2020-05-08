Во время пандемии правительство РФ предлагает поддержать транспортную отрасль за счёт самих россиян​

Аргументы Недели → Общество 13+

8 мая 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Правительство РФ разрабатывает законопроект, согласно которому перевозчики - авиакомпании, железнодорожный или водный транспорт - могут не возвращать гражданам деньги за купленные билеты. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев указал, что транспортная отрасль нуждается в поддержке.

Перевозчикам сейчас тяжело, и россиянам предлагают войти в их положение. Теперь можно будет отменять рейсы, а деньги за приобретенные билеты не возвращать. В лучшем случае, вместо этого, пассажирам будут вручать сертификаты для покупки билета в будущем со скидкой. Если к тому времени он подорожает вдвое, это никого волновать не будет.

Если верить системам бронирования билетов, наши крупнейшие авиакомпании уже в апреле взвинтили цены на билеты в 1,5-2 раза. Пассажиропоток упал на 80%, и отнюдь не бедные авиакомпании жалуются в министерство. И такой законопроект депутаты рассмотрят очень быстро, ведь перевозчикам нужно выжить. За счет нас.

О прямой поддержке населения властям думать некогда. Им надо транспортную отрасль спасать.

Тут уместно вспомнить слова философа, профессора Александра Дугина:

«Многие не обратили внимания, что в один момент, никого не спрашивая, правящая верхушка заменила социализм на капитализм.

Мы фактически согласились, что в 91 году нас вместе с социальной справедливостью послали вон пинком. На самом деле мы живем с тех пор в помойном ведре. Поэтому государство не понимает, когда ему предъявляют претензии, когда говорят «давайте деньги». За что тебе давать деньги, кто ты такой? Ты - никто. Выгодно будет давать тебе деньги, дадут. Не выгодно - не дадут.

Мы живем 30 лет в капитализме, диком капитализме, чуть более национальном при Путине, чем раньше. Но мы этого не осознаем. Чистая шизофрения. Надо либо это принять, но тогда не ныть. Либо как-то с этим бороться. Государство при капитализме, это просто такой ночной сторож. Организует и обеспечивает существование диктатуры правящего класса - олигархов, капиталистов».

Тем не менее, даже такие закоренелые капиталистические государства как США и Германия, о людях подумать не забыли и в трудное время поддержали их напрямую.